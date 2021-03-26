За сутки ковид унес жизни четырех человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 26 марта 2021 года составило 1063 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли 4 человека.
Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 заболели 48 698 жителей и гостей Заполярья, 74 из них узнали о положительном тесте за последние 24 часа. Максимума по числу заболевших мы достигли 2 декабря 2020 года - 290 человек. С тех пор ситуация изменилась в лучшую сторону и остается стабильной.
Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск (+43, всего 23981), Североморск (+7, всего 4488) и Кандалакшский район (+4, всего 3403).
Выздоровел 46836 пациентов, а на лечении с ковидом пока что остаются 799 человек. Потребность в коечном фонде под ковид снижается. Так, с января этого года в регионе свернули около 700 коек.
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