Житель Видеяво заплатил миллионный долг за ДТП, чтобы вернуть свою BMW X5

Исполнительное производство окончилось фактическим исполнением. Фото: Александр ГЛУЗ

Житель ЗАТО Видеяво совсем не хотел возмещать материальный ущерб, причиненный им в ДТП. В итоге на нем повис долг - больше миллиона рублей. Мужчину привел в чувство арест его дорогого авто, BMW X5.

- Исполнительный документ поступил для принудительного исполнения в межрайонное отделение судебных приставов по Снежногорску и Гаджиево ЗАТО Александровск и ЗАТО Видяево. За несвоевременную оплату долга пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 72 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Судебный исполнитель узнал, что в собственности у должника есть автомобиль BMW X5. Машину обнаружили на автостоянке во дворе одного из домов поселка и тут же арестовали. Этого было достаточно, чтобы северянин полностью погасил ущерб, причиненный в результате ДТП, а также исполнительский сбор.

Автомобиль вернули владельцу, а исполнительное производство окончилось фактическим исполнением.

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