Народного водителя троллейбуса из Мурманска наградят почетным знаком

Вопрос о дате награждения решается. Фото: правительство МО

Водителя троллейбуса Владимира Долинина в Мурманске знают многие. Сейчас он уже на пенсии, но за 40 лет работы тронул за душу тысячи пассажиров. Всегда вежливый, учтивый, но главной фишкой водителя было чтение стихов во время вождения. То, как он легко рассказывал интересные факты из истории города, не делал никто.

В свое время работу Владимира Долинина отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

А теперь и Совет депутатов Мурманска рассмотрел на последнем заседании вопрос о награждении водителя почетным знаком «За заслуги перед городом Мурманском» Владимира Долинина.

- Более 40 лет Владимир Долинин проработал в городском троллейбусном парке. Горожанам он известен нестандартным подходом к своим должностным обязанностям: во время маршрута он читал пассажирам стихи, пел песни о Мурманске, рассказывал о городских достопримечательностях, о людях, в честь которых названы улицы. Депутаты единогласно проголосовали «за», - сообщил глава Мурманска Андрей Сысоев.

Вопрос о дате награждения решается.

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