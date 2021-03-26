"Новые люди" предложили, чтобы призывники за отказ от службы в армии платили

Лидер партии “Новые люди” Алексей Нечаев предложил ввести механизм легальной компенсации отказа от службы в армии.

Сейчас в России служба в армии является обязательной, если нет поводов для "белого билета". За уклонение от службы в рядах Вооруженных сил грозит уголовный срок. Но в партии "Новые люди" видят возможность изменить положение дел.

Лидер партии “Новые люди” Алексей Нечаев предложил ввести механизм легальной компенсации отказа от службы в армии.

- 31 марта начнется очередной весенний призыв в армию, поэтому тема особенно актуальна. Молодых людей станет в городе меньше, непонятно, за кого девушкам замуж выходить! Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил, - рассказал Алексей Нечаев.

Чтобы такая возможность появилась, идею надо превратить в законопроект, который может стать законом после рассмотрения в Государственной Думе.

Еще один важный момент - расширение возможностей альтернативной службы. Сейчас ряд профессий, по которым можно пойти призывникам работать на два года вместо года в рядах армии, не так широк. А ведь его можно расширить. А специалистов в отдельных сферах направлять работать туда, где их опыт может пригодится.

- Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а веб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей - будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники, - добавил Нечаев.

Публичное заявление лидера партии может стать приглашением министра обороны Сергея Шойгу к диалогу.

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