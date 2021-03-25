Погода в Мурманске и области на 26 марта 2021 года: до +6 градусов, сильная гололедица

Погода обещает нам гололед. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Мурманской области продолжает быть теплой, но не безветренной. На дорогах стоить быть предельно осторожными, потому что упасть можно на раз-два.

26 марта в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный умеренный, местами сильный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7, при прояснениях -9-14 градусов, днем +1 до +6. Гололедица, ночью и утром местами сильная.

Как сообщают синоптики мурманского гидрометцентра, в ближайшие пару дней температура воздуха ожидается на 2-6 градусов выше климатической нормы. Так что шапку можно оставить дома.

Напомним: в Мурманской области проснулись бабочки. Плюсовая температура вывела вестников весны из сна.

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