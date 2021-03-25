В Мурманске пьяный житель Красноярского края вымогал деньги у подростка и чуть не задушил его

Агрессивного молодого человека задержали в кратчайший срок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодой человек из Красноярского края, приехавший в Мурманск на заработки, избил и чуть не задушил 17-летнего подростка. Страшная ситуация произошла вечером 14 марта этого года.

24-летний приезжий, будучи под шофе, сидел в одном из дворов на Кольском проспекте. Тут он заметил незнакомого подростка, чей внешний вид ему не понравился. Мужчина стал высказывать претензии, а затем, угрожая расправой, потребовал у юноши перевести ему на счет деньги на такси. Получив, что хотел, злоумышленник стал требовать еще 10 тысяч рублей, однако у мурманчанина такой суммы не оказалось.

- Когда мурманчанин сказал, что у него нет таких денег, мужчина стал избивать несовершеннолетнего, повалил на землю и начал душить. Подростку удалось вырваться и сбежать от злоумышленника. Добравшись до дома, он обратился в правоохранительные органы, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Агрессивного молодого человека задержали в кратчайший срок и заключили под стражу. Свою вину он признал частично. По части 2 статьи 163 УК РФ "Вымогательство, совершенное с применением насилия" жителю Красноярского края предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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