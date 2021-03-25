Депутат горсовета Мурманска Сергей Веллер досрочно сложил полномочия

Сергей Веллер досрочно сложил полномочия в горсовете Мурманска. Фото: Совет депутатов Мурманска

25 марта состоялось 22-е заседание Совета депутатов Мурманска. На нем депутат Сергей Веллер сообщил, что досрочно складывает полномочия. Свое решение он объяснил тем, что переезжает жить в Санкт-Петербург.

Сергей Борисович был депутатом горсовета III, IV и V созывов или почти 17 лет. Входил в состав комиссии по бюджету и финансовому регулированию, комиссии по экономической политике и хозяйственной деятельности, комиссии по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.

В 2013 году стал президентом Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Свою карьеру начинал лаборантом в Мурманском высшем инженерном морском училище, преподавал в Мурманском морском колледже, был начальником службы по эксплуатации и ремонту сложной медицинской техники в областной больнице. Позже стал генеральным директором ООО «АСМ-Инвест».

Сергей Борисович - старший брат бывшего мэра Мурманска, а теперь депутата Госдумы Алексея Веллера.

Это уже второй депутат, которого теряет горсовет за последнее время. Ранее досрочно сложила полномочия Ольга Дзюба, которая стала министром образования и науки Мурманской области.

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