Депутат горсовета Мурманска Сергей Веллер досрочно сложил полномочия

Сергей Веллер досрочно сложил полномочия в горсовете Мурманска. Фото: Совет депутатов Мурманска
25 марта состоялось 22-е заседание Совета депутатов Мурманска. На нем депутат Сергей Веллер сообщил, что досрочно складывает полномочия. Свое решение он объяснил тем, что переезжает жить в Санкт-Петербург.
Сергей Борисович был депутатом горсовета III, IV и V созывов или почти 17 лет. Входил в состав комиссии по бюджету и финансовому регулированию, комиссии по экономической политике и хозяйственной деятельности, комиссии по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.
В 2013 году стал президентом Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Свою карьеру начинал лаборантом в Мурманском высшем инженерном морском училище, преподавал в Мурманском морском колледже, был начальником службы по эксплуатации и ремонту сложной медицинской техники в областной больнице. Позже стал генеральным директором ООО «АСМ-Инвест».
Сергей Борисович - старший брат бывшего мэра Мурманска, а теперь депутата Госдумы Алексея Веллера.
Это уже второй депутат, которого теряет горсовет за последнее время. Ранее досрочно сложила полномочия Ольга Дзюба, которая стала министром образования и науки Мурманской области.
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