Коронавирус забрал жизни 4 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 25 марта 2021 года составило 1059 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли 4 человека.

Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 заболели 48 624 жителя и гостя Заполярья, 76 из них узнали о положительном тесте за последние 24 часа. Максимума по числу заболевших мы достигли 2 декабря 2020 года - 290 человек. С тех пор ситуация сильно улучшилась, что позволило снять некоторые ограничения.

Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск (+41, всего 23938), Североморск (+9, всего 4481) и Кандалакшский район (+3, всего 3399).

Выздоровели - 46801 пациент, а на лечении с ковидом находится 764 человека. В Мурманской области провели уже 862 тысячи ПЦР-тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области свернули еще 64 ковидные койки. С января в регионе стало на 45% меньше коек для лечения больных с коронавирусом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru