Коронавирус забрал жизни 4 человек.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 25 марта 2021 года составило 1059 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли 4 человека.
Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 заболели 48 624 жителя и гостя Заполярья, 76 из них узнали о положительном тесте за последние 24 часа. Максимума по числу заболевших мы достигли 2 декабря 2020 года - 290 человек. С тех пор ситуация сильно улучшилась, что позволило снять некоторые ограничения.
Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск (+41, всего 23938), Североморск (+9, всего 4481) и Кандалакшский район (+3, всего 3399).
Выздоровели - 46801 пациент, а на лечении с ковидом находится 764 человека. В Мурманской области провели уже 862 тысячи ПЦР-тестов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области свернули еще 64 ковидные койки. С января в регионе стало на 45% меньше коек для лечения больных с коронавирусом (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru