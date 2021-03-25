В Мурманской области до конца суток сохранится сильный ветер

Автомобилистам рекомендуют отказаться от дальних поездок. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

25 марта в Мурманской области ожидается ухудшение погоды. Как сообщают синоптики мурманского гидрометцентра, утром и днем в регионе будет бушевать сильный западный, северо-западный ветер, а также мы не останемся без мокрого снега. Такие метеоусловия сохранятся до конца суток.

Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто, а будучи за рулем соблюдать правила дорожного движения, быть внимательным на дорогах.

Также на время непогоды лучше воздержаться от выхода на природу, в крайнем случае, сообщить родственникам предполагаемый маршрут, взять с собой заряженный мобильный телефон.

Автомобилистам стоит учитывать, что некоторые региональные дороги могут на время закрыть. О состоянии трасс можно узнать на официальном сайте «Мурманскавтодора» и в диспетчерской службе по телефонам: (8152) 214-070, (8152) 250-808.

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