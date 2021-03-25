В Мурманске наркоман заставил первоклассницу отдать ему мобильный телефон

Северянину грозит до 4 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске задержали молодого вымогателя, который отобрал у первоклассницы мобильный телефон. В полицию обратилась мама девочки, которая рассказала об ограблении ее 8-летней дочери.

- Стражи порядка прибыли на место происшествия - к дому по проезду Ивана Халатина и установили, что девочка возвращалась днем из школы. Мимо нее проходил молодой человек, который неожиданно остановил маленькую северянку и путем угроз заставил ее отдать телефон. Присвоив гаджет, злоумышленник скрылся, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Школьница смогла описать приметы нападавшего, а потому его вскоре задержали. Нарушителем оказался безработный 22-летний житель Мурманска. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угон машины и незаконный оборот наркотиков. Молодой человек рассказал, что похищенное имущество он сразу продал, а вырученные деньги успел потратить.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания за административное правонарушение - он уклонялся от медицинской реабилитации после употребления наркотиков.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Северянину грозит до 4 лет лишения свободы.

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