Губернатор Мурманской области по поручению президента провел личный прием

Губернатор обещает помочь горожанам. Фото: правительство МО

24 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел личный прием жителей региона. Мероприятие прошло по поручению президента России. Проблемные вопросы северян, которые нуждались в решении, касались ЖКХ и социальной сферы.

Так, к главе региона обратилась мурманчанка Наталья Изотова, которая работает в Центре социальной поддержки населения. Она предложила предоставлять женщинам до 26 лет, имеющим временную регистрацию в Мурманской области, ежемесячную выплату при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет. Губернатор инициативу одобрил.

- Благодарю вас за разумное предложение. Расстраивает то, что с 2018 года мы не видели этой проблемы. Уверен, что депутаты Мурманской областной Думы нас поддержат, – сказал Андрей Чибис.

Некоторые жители были недовольно качество работы управляющих компаний. Андрей Владимирович пообещал северянам, что проблемы с капремонтом их домов будут решены в этом году. Также главу региона попросили рассмотреть возможность реализации регионального маткапитала со дня рождения третьего и последующих детей. Сейчас есть ограничение – получение выплаты возможно по истечении полутора лет.

- Ограничение нужно снимать, чтобы дать возможность многодетным семьям получать положенные деньги со дня рождения или усыновления ребенка. Рассчитываю, что в ближайшие два месяца все исправим, – отметил глава региона.

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