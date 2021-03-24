Погода в Мурманске и области на 25 марта 2021 года: до +7 градусов, сильный ветер

На улице будет тепло. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманскую область наконец то пришла весна, и уже не только календарная. В ближайшие дни нас ждет потепление. Конечно, оно сулит слякоть, но что уж тут поделаешь. Зато в регионе проснулись бабочки.

25 марта будет облачная с прояснениями погода, местами пройдет снег. Ветер ночью юго-западный, местами сильный, днем северо-западный сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1, днем +2+7 градусов. На дорогах гололедица.

- Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с Норвежского моря. В нашем регионе ожидается сильный порывистый ветер, местами мокрый снег. В дальнейшем циклон заполнится и сместится далее в восточном направлении. 26-27 марта по Мурманской области существенных осадков не ожидается, температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

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