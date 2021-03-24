Незнакомец заставил жительницу Кандалакши пойти в магазин и оплатить его покупки

Северянина заключили под стражу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В июле прошлого года жительнице Кандалакши не посчастливилось столкнуться с незнакомцем, который стал угрожать ей расправой и потребовал деньги. Это случилось утром, когда женщина шла через железнодорожный мост.

Подошедший злоумышленник узнал, что у 50-летней северянки есть с собой банковская карта, а потому заставил ее пойти вместе с ним в ближайший банкомат, чтобы снять деньги. Но отделение банка еще было закрыто.

- Тогда кандалакшанин потребовал отправиться в ближайший магазин и там оплатить его покупки. Об этом узнали сотрудники охраны магазина - на место был вызван наряд полиции. Стражи порядка также установили, что этот же самый мужчина имеет отношение к хищению велосипеда из подъезда жилого дома. Нарушителя задержали и доставили в отдел для разбирательства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража» и части 1 статьи 162 «Разбой». Его заключили под стражу, а уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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