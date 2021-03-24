С полуострова Рыбачий вертолетом эвакуируют мужчину

К туристу, которому стало плохо, направили вертолет санавиации. Фото: Виталий ТИМКИВ

На полуостров Рыбачий направлен вертолет территориального Центра медицины катастроф для эвакуации мужчины.

24 марта в объединенную диспетчерскую службу МЧС через телефон "112" поступило сообщение от гида турбазы ATV51.

- Он сообщил, что одному из туристов - 45-летнему мужчине, который не является жителем Мурманской области, стало плохо: появилась боль в сердце, аритмия, пуль 150 ударов в минуту, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Пациента осмотрел медицинский работник турбазы, однако на место решили отправить санавиаци с нужным оборудованием для оказания кардиологической помощи.

Напомним: вертолет Центра медицины катастроф хотели привлечь для спасения 12-летней девочки, которая попала под обрушение снежного карниза с горы Маннепахк в Хибинах. К сожалению, борт не смогли посадить из-за погоды и сложного рельефа.

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