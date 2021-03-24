Видео массовой драки со стройки в Белокаменке опубликовали очевидцы

Точная причина потасовки не известна. Фото: vk.com/belokamenkaa

23 марта в Белокаменке произошла массовая драка. Десятки рабочих вечером вышли на улицу и устроили серьезную потасовку, в которой пострадали шесть человек. Кому-то повезло отделаться легкими травмами, а другим - не очень. Одному сломали лицевую кость, другому из толпы полоснули чем то острым по шее, на которой теперь зияет глубокая рана.

Видеоролики с места происшествия выложили очевидцы в паблике "Белокаменка | Арктик СПГ-2". Точная причина конфликта и его зачинщик пока что не известны. Предположительно, ссора началась в столовой - кто-то занял чужое место и все переросло в драку. Другая версия случившегося - давка на посадку на вахтовый автобус. Рабочие стали лезть без очереди, что спровоцировало разборки с применением силы.

Сейчас по данному факту проводит проверку полиция.

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