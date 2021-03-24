На выезде из Мурманска шестой день досматривают машины в поисках насильника девочки

Мужчину, обвиняемого в изнасиловании подростка, еще не задержали. Фото: УМВД России по МО

19 марта в Мурманске был объявлен план "Перехват". И все из-за 31-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании 15-летней девочки.

Напомним, по предварительным данным, мужчина, работавший в такси, затащил в машину подростка и совершил с ней насильственные действия. В Мурманск обвиняемый прибыл из Москвы, куда в свою очередь приехал из Кыргыстана.

Чтобы не дать злоумышленнику уехать из областного центра, сотрудники полиции досматривают весь транспорт, выезжающий за пределы города.

Не всех водителей это устраивает, северяне жалуются на пробки, которые в часы пик могут отнимать до получаса времени. Однако горожан и гостей Мурманска просят с пониманием относиться к происходящего. Мужчину с опасным поведением надо задержать, чтобы он не совершил новое преступление. Ранее появлялась информация, что подозреваемого задержали, но в полиции ее не подтвердили.

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