За последние сутки от коронавируса в Мурманской области умерли 3 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 24 марта 2021 года составило 1055 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли три человека.

С 14 марта наблюдается невысокий показатель числа умерших - 3-5 человек за сутки. Хотя хотелось бы, чтобы у нас были дни вообще без летальных случаев.

Пандемии новой коронавирусной инфекции в Мурманской области исполнился год. За это время заразились 48 548 человека, 75 узнали о положительном результате теста за последние сутки. На показатель менее 80 случаев за 24 часа мы вышли 3 марта.

Уже свыше 30 тысяч человек в Мурманской области сделали прививку отечественным препаратом "Спутник V". Записаться на бесплатную вакцинацию можно через портал "Госуслуги". Напомним: вакцина двухкомпонентная.

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