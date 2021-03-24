Bunte: принцесса из Апатитов и наследник британского престола ждут третьего ребенка

Принц Эрнст Август Ганноверский и принцесса Екатерина Малышева уже воспитывают двух детей. Фото: graziamagazine.ru

К уроженке Апатитов Екатерине Малышевой теперь правильно обращаться Ее Королевское Высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург. Дизайнер из Мурманска в июле 2017 года вышла замуж за наследника британского престола Принца Эрнста Августа Ганноверского.

Осенью того же года стало известно, что у пары будет дочка, а весной 2019 года чета тайно крестила сына. И скоро, как сообщают зарубежные СМИ, принц и принцесса будут радоваться появлению еще одного наследника.

Как пишет немецкое издание Bunte, сейчас Екатерина Малышева находится в положении, пол ребенка и когда он может появиться на свет, пока не известно.

При этом сама чета официальный комментарий не дала. Отметим, что и сам Принц Эрнст Август Ганноверский стоит в очереди на британский престол, однако от него он довольно далек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшая мурманчанка о жизни в Норвегии в пандемию: «Все, что с нами происходило, казалось фантасмагорией». Лидия Кузгинова поделилась с «КП», с какими трудностями она и ее семья столкнулись за минувший ковидный год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru