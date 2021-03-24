Андрей Чибис: число преступлений с наркотиками в Мурманской области снизилось на 11%

В Мурманской области стало меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области состоялось заседание антинаркотической комиссии Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса. 2020 год показал, что многие новые инструменты в борьбе с незаконным оборотом наркотиков оказались успешны.

- Статистика говорит о том, что количество связанных с незаконным оборотом наркотиков преступлений сократилось на 11% по сравнению с 2019 годом. Но принципиально важно, чтобы за этой статистикой мы четко выявляли те инструменты, который дают положительный эффект, а также разобрались с теми территориями, где такого снижения не произошло. Мы понимаем, что угроза распространения, употребления наркотиков, в том числе и вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних – очень опасный фактор для нашего общества, области и страны в целом, - отметил глава региона.

Напомним: Мурманская область занимает 60 место в рейтинге уровня преступности в России.

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