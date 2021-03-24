Итоги голосования на приз зрительских симпатий конкурса "Чудо-сани"

"Комсомольская правда"-Мурманск" провела конкурс "Чудо-сани". Фото: Антон ЗАБИРОВ

13 марта «Комсомольская правда»-Мурманск» провела на праздновании Масленицы в детском городке «Сказка» конкурс «Чудо-сани».

Суть его была проста, а результат яркий: надо было украсить детские «средства передвижения» на свой вкус. Хочешь побывать космонавтом и получить свою ракету? Или танк? А, может, печку сделать? Фантазии наших участников мы не устаем поражаться.

О том, как прошел наш праздник, можно прочитать в нашем репортаже. Но после того, как он закончился, мы не поставили точку, а объявили голосование за приз зрительских симпатий. Главным условием было состоять в нашей группе в «ВКонтакте».

Пора подвести итог! Мы рады сообщить, что первое место в голосовании заняла работа «Холодное сердце», второе – «Цирковая Масленица», третье – «Бабусеньки-Ягусеньки»! Поздравляем! Награждение состоится 25 и 26 марта. Мы свяжемся с победителями, остерегайтесь мошенников!

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