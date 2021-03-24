В Мурманске после пожара нашли тело мужчины

Предположительно, пожар начался из-за сигареты. Фото: СКР по Мурманской области

Вечером 23 марта пожар случился в одной из квартир дома №31 на улице Достоевского в Мурманске. Увы, без жертв не обошлось: в комнате, в которой появилось возгорание, нашли тело 50-летнего мужчины.

- По факту случившегося проводится доследственная проверка, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

О подробностях пожара рассказал один из жильцов дома.

- Почувствовав запах гари, я поспешил на лестничную площадку, которая была уже задымлена. Стоит отметить, что пожарный расчет прибыл и приступил к тушению очень быстро. До их прибытия я на задымленных лестничных пролетах открывал межэтажные окна, чтобы снизить задымленность. Однако сделать это было не просто. Еще осенью, кто-то из нерадивых жильцов сломал ручки на форточках. Мужчина, проживавший в горевшей квартире, погиб. По предварительным данным, скорее всего, он отравился продуктами горения, а причиной возгорания стала непотушенная сигарета, - написал на своей странице в "ВКонтакте" Андрей Шишко.

Также он отметил, что машины экстренных служб не смогли быстро подъехать к дому, так как им мешали припаркованные авто.

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