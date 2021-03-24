На майские праздники запустят дополнительные поезда из Мурманска в Москву и Ярославль

Пиковыми датами выезда пассажиров ожидаются 30 апреля и 7 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На майских праздниках будет проще уехать из Мурманска в центральные регионы нашей страны рельсами-шпалами. Так, с 27 апреля по 12 мая РЖД планирует назначить более 500 дополнительных поездов дальнего следования. Они будут перевозить пассажиров по самым востребованным направлениям.

Дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Уфой, Псковом, Мурманском, Кировом, Йошкар-Олой, Тольятти, Чебоксарами и другими городами.

- Также дополнительные поезда планируется назначить на направлениях Киров – Нижний Новгород, Ярославль – Мурманск, Ростов-на-Дону – Волгоград, Владикавказ – Адлер, - сообщили в пресс-службе РЖД.

Кроме того, в период майских праздничных дней на ряде направлений увеличат составы уже курсирующих поездов.

Пиковыми датами выезда пассажиров ожидаются 30 апреля и 7 мая, а в обратном направлении – 3 и 10 мая. Сейчас в расписании уже появилось более 100 дополнительных поездов. В ближайшие дни в системе продаж билетов станут доступны и другие.

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