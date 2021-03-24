Фотограф из Мурманска о своей борьбе с раком: "Не хотелось бы, чтобы это все внезапно кончилось"

Евгений Молчановский призвал северян становиться донорами костного мозга. Фото: vk.com/evgen_m197909

Фотограф из Мурманска Евгений Молчановский уже три года живет словно между двумя мирами: в одном все привычное - семья, работа, увлечения; в другом - больница и, кажется, бесконечное лечение.

В 2018 году Евгений стал чувствовать себя все хуже. Врачи сначала не могли понять, что с ним, а потом после обследования прозвучал страшный диагноз - фолликулярная лимфома четвертой стадии (тип рака крови), а в 2020-м добавился еще один - лимфобластный лейкоз (рак крови и костного мозга).

На днях Евгений выложил в группу в "ВКонтакте", в которой рассказывает о своей борьбе с болезнью видео. В нем он делится своими фотоработами.

- Это то, чем я сейчас живу. Просто не хотелось бы, чтобы это все внезапно кончилось, - рассказывает Евгений Молчановский.

Фотографии - виды Дальних Зеленцов, где родился наш герой, Териберки, красивой природы, животных, цветов.

- Это не просто девушка. Это мой лечащий врач. Она спасла меня от смерти, - говорит Евгений. - Это фотографии из больницы. Да, я и туда брал с собой фотоаппарат, чтобы как-то отвлечься от дурных мыслей.

Впереди у фотографа - лечение и возможная пересадка костного мозга.

- Не знаю, нужна ли мне операция, может, поможет просто химия. Но я призываю: становитесь донорами. Вы можете спасли кому-то жизнь, - обратился к землякам Евгений.

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