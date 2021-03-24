Гендиректор аптеки в Полярных Зорях задолжала работникам почти миллион рублей

В отношении директора возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

Генеральный директор АО "Аптека 118" в Полярных Зорях, видимо, забыла, что труд работников нужно оплачивать, иначе все это может закончиться судом. Так и случилось.

Известно, что с 26 сентября 2018 года по 14 октября 2019 года начальница фармацевтической организации совсем не платила зарплату шести своим сотрудникам, а также пособие по временной нетрудоспособности и компенсацию за неиспользованный отпуск. Общая сумма долга перед работниками составила свыше 900 тысяч рублей.

- Женщина обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат". Уголовное дело направлено прокурором в Полярнозоринский районный суд для рассмотрения по существу. На банковский счет обвиняемой наложен арест, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Также для восстановления нарушенных прав работников в суд направлены исковые заявления о взыскании задолженности по зарплате, которые рассмотрены и удовлетворены.

Вопрос погашения задолженности находится на контроле прокуратуры.

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