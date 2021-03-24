Актриса Александра Бортич о поездке в Мурманскую область: "Ночевка на деревянных нарах и никакого нытья"

Александра Бортич осталась в восторге от поездки в Мурманскую область.

На днях в Мурманскую область приехала Александра Бортич. Так, она побывала в Хибинах и в Ловозеро.

- Это было необыкновенное путешествие. Сама вкусная домашняя еда в чуме, жили в вежах, ходили в баню! Самый долгий проезд в санях (чистой дороги около 5 часов) до оленеводческой базы, ночевка там же - на деревянных нарах, на которых живут пастухи во время работ, возможность увидеть стадо из нескольких тысяч оленей - опция недоступная для туристов обычно. Возвращение на базу и путь домой, который пролегал через тусовку с упряжкой. Но самое главное, конечно - это собравшаяся компания. Никакого нытья - только веселье и забота друг о друге, не смотря на отсутствие условий, - написала актриса в своем Instagram.

Напомним: в Кировске снимают продолжении сериала "Полярный с Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным в главной роли.

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