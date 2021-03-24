Детей из туристических групп в Хибинах вывезли в Апатиты

От станции "Имандра" дети ехали до Апатитов на поезде. Фото: МЧС по Мурманской области

22 марта 2021 года в Хибинах с горы Маннепахк сошла лавина. Под снежным карнизом оказалась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которая отправилась в поход с туристической группой из 16 человек. Помимо нее в снежной ловушке оказались двое других подростков, однако их удалось откопать и спасти. А вот девочку, к сожалению, нет. Утром 23 марта медики констатировали смерть ребенка.

Всего от турклуба "Скиф", который направил пострадавшую группу в Хибины, в Мурманскую область поехали 8 групп. Решается вопрос о том, что всех надо вернуть досрочно. Часть ребят уже вывезли из гор вместе с туристами, которые едва не попали под лавину.

Спасение детей из Хибин длилось несколько часов. Фото: МЧС по Мурманской области

- 38 туристов, в том числе 31 несовершеннолетний, доставлена в Апатиты. На протяжении всего пути от станции "Имандра" до вокзала в Апатитах психолог Главного управления МЧС России по Мурманской области сопровождал пострадавших. Благодаря активной и слаженной работе чрезвычайного ведомства, правительства Мурманской области, муниципальных аварийно-спасательных формирований и регионального представительство РЖД удалось провести операцию по спасению в минимально возможные сроки несмотря на трудности, которые пришлось преодолеть спасателям на пути к пострадавшим. Всего к спасательной операции привлекались 84 человека, 33 единиц техники, от МЧС России 47 человек, 16 единиц техники, - сообщил врио начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области Дмитрий Плотников.

До Апатитов детей и взрослых везли на поезде.

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