В Мурманскую область приехали Леонид Якубович и Александр Маршал

Творческий десант высадился 23 марта. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Мурманскую область прилетели знаменитости - бессменный ведущий программы «Поле Чудес» Леонид Якубович и рок-музыкант Александр Маршал. Вместе с артистами Центрального дома Российской Армии они подарят концерт авиаторам Северного флота.

- 23 марта в отдельном смешанном авиаполку Северного флота под Мончегорском высадился творческий десант. После выхода из самолета гости отправились к местам службы военнослужащих авиаполка, у которых сегодня – день рождения. Леонид Якубович и Александр Маршал поздравили именинников в рамках совместного проекта ТРК «Звезда» и ОАО «Первый канал» под названием «Как тебе служится?», - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Вечером московские артисты проведут творческий вечер и устроят концерт для всех военнослужащих.

С подобной творческой поездкой Леонид Якубович, Александр Маршал и артисты ЦДРА были на Северном флоте в декабре. Тогда они поздравили североморцев с наступающим новым годом и выступили перед экипажем ракетного крейсера «Маршал Устинов». В концертную программу традиционно вошли известные шлягеры прошлых лет и новые песни патриотической направленности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Актриса Александра Бортич прилетела в Мурманскую область. В Кировске проходят съемки второго сезона сериала "Полярный 2" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru