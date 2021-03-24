За строительством пешеходного моста в Полярном можно следить онлайн

Трансляция в режиме реального времени доступна на сайте администрации ЗАТО Александроск. Фото: правительство МО

В Полярном в рамках госпрограммы «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» продолжается строительство пешеходного моста, который должен связать улицы Душенова и Моисеева.

- Работы на объекте ведутся активно, без выходных. Уже готовы под устройство пролеты 1 и 5 опоры моста. На оставшихся трех выполняется обвязка арматуры под бетонирование. На стройплощадке ждут прибытие пролетов, – отметил вице-губернатор и министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Что интересно, теперь за ходом работ на возводимой переправе можно следить онлайн на сайте администрации ЗАТО Александровск. Трансляция в режиме реального времени доступна по ссылке.

Напомним: в Кировск приехали специалисты из Чехии и Словакии для наладки подъемника. Объект построили для школы олимпийского резерва.

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