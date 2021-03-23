Коронавирус забрал жизни четырех человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 марта 2021 года составило 1052 человека. Согласно последним данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от коронавируса умерли еще четыре человека.

Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 заболели 48 473 жителя и гостя Заполярья, 74 из них узнали о положительном тесте за последние 24 часа. Максимума по числу заболевших мы достигли 2 декабря 2020 года - 290 человек. С тех пор количество инфицированных пошло на спад.

Лидерами по количеству инфицированных являются Мурманск (+40, всего 23858), Североморск (+3, всего 44625) и Кандалакшский район (+4, всего 3395).

На прошлой неделе свернули еще 64 ковидные койки, всего с января свернули 45% или почти 800 коек, на данный момент работает 842 койки, в том числе 653 с кислородом, 136 с ИВЛ.

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