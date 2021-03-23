Группа пострадавших туристов при сходе лавины в Хибинах временно остановится в лагере на Имандре

На станции Имандра туристам окажут первую помощь, организуют отдых и обогрев. Фото: СУ СКР по МО

22 марта 2021 года в Хибинах с горы Мантепахк сошла лавина. Рядом оказалась детская туристическая группа, одна из участниц турпохода погибла под снежным завалом. 12-летнюю девочку из Санкт-Петербурга как могли пытались спасти, но это было безуспешно. Вертолет приземлиться в месте происшествия не смог.

Группа провела ночь в горах, утром 23 марта детей начали эвакуировать. Спасатели мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России полностью проложили маршрут для продвижения туристов к железнодорожной станции Имандра. Продолжается спуск.

- Проведение спасательной операции осложняется неблагоприятными погодными условиями, сложным рельефом и глубиной снега на пути следования группы, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС. - На станции Имандра туристам окажут первую помощь, организуют отдых и обогрев. Из-за ухудшения погоды группа временно остановится в промежуточном лагере на железнодорожной станции, пока прорабатывается план дальнейших действий и возможность доставить путешественников на поезде.

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