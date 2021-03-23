Появилось видео с места эвакуации детей после схода лавины в Хибинах

На данный момент удалось преодолеть около 5 километров, цель спасателей и туристов - добраться до станции Имандра. Фото: МЧС по Мурманской области

В эти минуты в Мурманской области идет эвакуация туристической группы из Санкт-Петербурга, три участника которой попали под обрушение снежного карниза. Два ребенка спаслись, 12-летняя девочка погибла.

Всю ночь 15 человек, в том числе трое взрослых, провели у горы Маннепахк, с которой сошел снег. Только утром к ним смогла пробиться техника и спасатели. По воздуху эвакуировать группу было невозможно, поэтому спасать ее решили на снегоходах. Спасатели на них пробивают путь, а потом ведут за собой людей.

На данный момент удалось преодолеть около 5 километров, цель спасателей и туристов - добраться до станции Имандра (почти 8 километров) от места, где сошла лавина, чтобы там переждать непогоду. В Мончегорском районе сейчас стремительно ухудшаются условия: усиливается ветер, идет снег.

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