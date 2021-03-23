Родители не могут связаться со своими детьми, которые пошли в Хибины в других тургруппах

Фото: СУ СКР по МО

22 марта 2021 года в Хибинах произошел сход лавины. Рядом с местом происшествия - у горы Маннепахк - находилась туристическая группа из 16 человек. Одна из путешественниц, 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, попала под снежный карниз. К сожалению, как бы не пытались ей спасти жизнь, ребенок погиб. Утром 23 марта медики констатировали смерть.

Сейчас лыжников, попавших в ЧП, эвакуируют в гостиницу Мончегорска, где для них организовано питание, с ними будут работать психологи.

Известно, что эта детская туристическая группа отправилась в поход от турклуба "Скиф". Сейчас в Хибинах находятся еще 8 групп от этого клуба. Родители тех детей, которые ушли в составе других турсекций в горы и могут быть в опасном месте, не знают, где сейчас находятся их сыновья и дочери и переживают.

- Звонили на "горячую линию", там говорят, что по другим группам информации нет. Некоторые группы снимают с маршрута, а по нашей группе не известно. Но говорят, что с ними все в порядке, - поделился с "КП" отец одной из участниц похода из Санкт-Петербурга Александр Алексеев.

В турклубе "Скиф" родителей успокаивают, что новых происшествий нет, то, что с детьми нет связи - обычная практика походов, где не ловит связь.

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