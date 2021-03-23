В Мурманске пьяный отец распылил перцовый баллончик в детском центре развлечений

По словам посетителей парка, на одном из дней рождений взрослые были не трезвы, возникла ссора, которая закончилась печально: один из мужчин распылил перцовый баллончик. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

21 марта в одном из детских парков развлечений Мурманска веселье пришлось заканчивать раньше, чем было запланировано. В выходной день народа было много: кто-то просто пришел активно провести время, кто-то отмечал день рождения.

По словам посетителей парка, на одном из дней рождений взрослые были не трезвы, возникла ссора, которая закончилась печально: один из мужчин распылил перцовый баллончик.

- Я была в парке в этот день с детьми и видела, в каком состоянии был мужчина, который распылил баллон. Он был прилично пьян, и это было заметно по его походке. И как он прошел на территорию парка в таком виде? А баллон распылился в раздевалке на территории парка или в самом кафе. А еще больше всего поразило, что в громкоговоритель не объявили это!!! И мы сами догадывались, что произошло. В итоге сильный кашель, бедные дети, - написала в группе парка Светлана Кожина.

Другая мама Светлана Лаптев рассказала, что сотрудники парка быстро среагировали и попросили посетителей уйти вглубь зала, где было меньше химических взвесей в воздухе. Устранить последствия удалось за полчаса. Пьяных взрослых сразу вывели из парка.

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