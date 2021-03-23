Прапорщик из Алакуртти похитил у Минобороны России почти полмиллиона рублей

Северянин получил штраф. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Три года прапорщику войсковой части 34667, что находится в Алакуртти, удавалось воровать бюджетные деньги. Но однажды его все таки поймали.

- Как установили следствие и суд, в 2018-2020 годах военнослужащий предоставлял командованию заведомо ложные договоры найма и незаконно получал денежную компенсацию за наем жилых помещений. Тем самым он похитил у Минобороны России почти 470 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Северному флоту.

Старшего прапорщика признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере".

Мурманский гарнизонный военный суд с учетом раскаяния северянина, наличия на иждивении малолетнего ребенка, а также добровольного возмещения в полном объеме причиненного имущественного вреда назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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