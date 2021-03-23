Для родственников и близких пострадавших при сходе лавины в Хибинах работает телефон доверия

Последнюю информацию об эвакуации туристической группы можно узнать по телефону 8(8152)39-99-99. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Для родственников и близких пострадавших при сходе лавины в Хибинах 22 марта 2021 года работает телефон доверия ГУ МЧС России по Мурманской области. Последнюю информацию об эвакуации туристической группы можно узнать по телефону 8(8152)39-99-99. С родными детей готовы работать психологи.

В настоящее время проводится эвакуация людей с места происшествия на железнодорожную станцию Имандра. Мероприятия проводятся в условиях отсутствия дороги, зимника, оборудованной тропы и сложного рельефа. Маршрут прокладывается сотрудниками поисково-спасательного подразделения Мурманского арктического координационного аварийно-спасательного центра в Кировск с помощью 3 снегоходов. Остальные спасатели находятся вместе с туристами. Всего в спасательной операции принимает участие 48 человек.

- На текущий момент преодолено 5 километров пути в сторону промежуточного лагеря на станции Имандра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

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