Фотографии с места схода лавины в Хибинах опубликовали следователи

Из 16 туристов погибла одна девочка. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Появились фотографии с места схода лавины в Хибинах с горы Маннепахк. 22 марта под завалами снега оказалась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга. Она отправилась в поход вместе с детской туристической группой, в которой было 16 человек. Туристы шли по не оборудованному маршруту.

Фото: СУ СКР по Мурманской области

Остальным путешественникам повезло, они живы, а вот Диану* спасти не удалось - утром 23 марта медики констатировали смерть ребенка. Спасательный вертолет не смог добраться до места происшествия ночью.

Сейчас ребят на снегоходах эвакуируют в гостиницу Мончегорска. Для них подготовили места размещения, питание, мобилизованы медики. С детьми также будут работать психологи.

Фото: СУ СКР по Мурманской области

Тем временем Из Санкт-Петербурга в Мурманск вылетел отец погибшей девочки.

Напомним: после гибели 12-летней девочки под лавиной в Хибинах возбудили уголовное дело.

Фото: СУ СКР по Мурманской области

*Имя изменено

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