Папа погибшей в Хибинах 12-летней девочки вылетает в Мурманск

С родителями работают психологи МЧС. Фото: Олег ФИЛОНОК

К сожалению, 12-летнюю туристку из Санкт-Петербурга, несмотря на все усилия, спасти не удалось. Напомним: 22 марта в Хибинах сошла лавина, рядом с которой оказалась группа туристов из 16 человек. Одна из девочек оказалась под снежным карнизом - она провела под снегом почти два часа. Медики и спасатели не смогли вернуть ее к жизни.

На своей странице в Instagram губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что папа погибшей девочки Дианы* вылетает из Санкт-Петербурга в Мурманск.

С родителями работают психологи МЧС, также психологи выдвинулись в сторону места происшествия для встречи детей, которых в настоящее время эвакуируют. Лагерь группы находился в труднодоступном месте, медики и спасатели прорывались к группе всю ночь.

Напомним: После гибели 12-летней девочки под лавиной в Хибинах возбудили уголовное дело. Туристическая группа из Санкт-Петербурга оказалась на необорудованном маршруте.

*Имя изменено

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