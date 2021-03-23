С места схода лавины в Хибинах начали эвакуировать детей

Спасатели уже прибыли на место схода лавины. Фото: СКР по Мурманской области

В Хибинах Мурманской области началась спасательная операция. Напомним: 22 марта 2021 года с горы Маннепахк сошла лавина, под нее попала 12-летняя девочка. Ее пытались реанимировать всю ночь, но, увы, не смогли. Утром 23 марта прибывшие на место медработники констатировали смерть ребенка.

Из Санкт-Петербурга, откуда приехала девочка, в Мурманск вылетел ее отец. С родителями работают психологи МЧС. В оперативный штаб, созданный в первые часы после трагедии, ночью прибыл губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Сейчас идет эвакуация детей снегоходами до точки сбора. На автобусе их привезут в Мончегорск. Для них подготовлены места размещения, питание, мобилизованы медики. Лагерь находится в труднодоступном месте, спасатели прорывались к детям всю ночь. Как только позволили погодные условия, из Мурманска вылетел вертолет для эвакуации девочки, она находилась в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, медики, успевшие добраться до лагеря в это же время, зафиксировали смерть. Вертолет вернулся на базу. Соболезную родным и близким погибшей, - сообщил Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис о трагедии в Хибинах: "Сейчас самое главное - вывезти детей". В Хибинах сошла лавина, погибла 12-летняя девочка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru