Для спасения попавшей под лавину в Хибинах девочки вылетел вертолет

К месту схода лавины вылетел спецборт. Фото:www.instagram.com/chibis.andrey

22 марта 2021 года с горы Маннепахк в Хибинах сошла лавина. Снежная масса накрыла 12-летнюю девочка, которая совершала поход в составе зарегистрированной туристической группы из Санкт-Петербурга. Почти все в ее составе - 13 человек из 15 - несовершеннолетние.

Вечером понедельника появилась информация, что хоть девочку и достали из-под снега живой, реанимировать ее не смогли. Однако утром информацию о гибели ребенка опровергли.

-Первоначальная информация о гибели девочки поступила по неустойчивой телефонной связи от находящихся рядом с ней участников туристической группы. В настоящее время установлено, что девочка выжила и находится в крайне тяжёлом состоянии. Принимаются меры к эвакуации пострадавшей вертолётом с места происшествия. Продолжается расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, - рассказала старший помощник главного следователя Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В своем Instagram губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что борт для спасения девочки вылетел. Погодные условия позволили начать спасательную операцию. Вертолет для спасения девочки уже вылетел, - написал глава региона.

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