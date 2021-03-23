Попавшая под лавину в Хибинах девочка могла выжить

Лавина сошла с горы Маннепхк. Фото: Ирина Яринская

22 марта 2021 года в Хибинах в Мурманской области сошла лавина. Около 18.00 с горы Маннепахк упал на необорудованную тропу снежный карниз, в этот момент рядом находилась зарегистрированная туристическая группа из 16 человек, 13 человек из их числа - дети от 10 до 15 лет.

Снежная масса накрыла 12-летнюю Аню* из Санкт-Петербурга. В районе 21.00 в МЧС Мурманской области сообщили, что девочку нашли и достали из-под снега, проводятся реанимационные действия. Позже следователи рассказали, что спасти ребёнка не удалось.

Однако под утро 23 марта появилась иная информация.

Как сообщил источник «КП», девочка жива.

- По состоянию на 3.39, девочка еще жива. Ей спасатели делают искусственную вентиляцию лёгких, она заводится, но потом угасает - в коме от переохлаждения. Они ее искусственно держат до прихода медиков, которые пока не дошли до места. Сейчас готовится вылететь на место вертолет, но он не может лететь из-за ночи, - уточнили наш собеседник.

*имя изменено

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