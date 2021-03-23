Сход лавины 22 марта 2021 года в Хибинах: история долины Маннепахк

Редакция «КП» пообщалась с активными туристами, которые часто бывают в той стороне Хибин, где 22 марта 2021 года произошла трагедия: сошла лавина, под снегом оказалась 12-летняя девочка.

Маннепахк в переводе с саамского языка означает «яичная возвышенность». Название образовалось в связи с изобилием гнездовий птиц в тундрах, горах.

- Сегодня на отдельных «яичных» географических объектах мы не найдем обилия гнезд: топонимы, подобные Маннепахк, стали реликтовыми, - сообщают Кольские карты.

Высота горы 974,5 метра над уровнем моря, у ее подножия течет ручей с, казалось бы, одноименным названием «Маннепахкъ», но оно переводится с саамского, как «яичная тундра» (долина). Этот ручей впадает в реку Гольцовку, а начало берет с перевала Северный Чоргорр (горное ущелье). Именно по этому маршруту экспедиции геолога Фермана поддерживали связь от места, где находится база контрольно-спасательной службы с поселением людей на озере Имандра.

Маршрут от железнодорожной станции Имандра по долине ручья Манепахкъ в сторону Северного Чоргорра самый популярный туристический маршрут – он проходит без сильного набора высоты, по достаточно пологим отрезкам пути. Это одно из немногих мест, куда заброска возможно поездом - практически все поезда останавливаются на станции Имандра на 1 минуту.

После перевала Северный Чоргорр туристы обычно отдыхают на базе контрольно-спасательной службы, а потом по долине Кунийок проходят до самого Кировска. Иногда в начале пути захватывают ущелье Аку-Аку и Голубое озеро. В свое время в районе станции летом проходили сборы любителей Толкиена и файер-фестивалей.

- Гора Маннепахк простая, но это летом. Зимой любой маршрут сложный, особенно весной, потому что очень высокая лавинная опасность. Инструкторов должны были обучать, как ее оценивать, - сказал редакции «КП» наш собеседник, постоянный путешественник по Хибинам.

Для всех походов такого типа есть правила проведения, особенно зимой. Но наши собеседники отмечают, что бывают ситуации в горах, когда не все зависит от человека. Маннепахк не самая сложная гора, но опасные участки есть везде. Особенно в период высокой лавиноопасности.

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