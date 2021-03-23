Андрей Чибис выехал в оперативный штаб в Мончегорске, созданный из-за схода лавины

Андрей Чибис выехал в Мончегорск, где создан оперативный штаб. Фото: правительство Мурманской области

22 марта в Мурманской области с горы Маннепакх в Хибинах сошла лавина. Рядом с ней оказалась туристическая группа из 16 человек. Под обрушение снежного карниза попала 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга. К сожалению, ребенок погиб на месте, остальные путешественники чувствуют себя удовлетворительно.

Как ранее сообщили в МЧС по Мурманской области, решается вопрос о транспортировке туристов в Мончегорск, чтобы они могли провести ночь в гостинице. Был создан оперативный штаб, сейчас в Мончегорск срочно выехал губернатор Андрей Чибис. Ранее глава региона прокомментировал трагедию и сообщил, что самое главное сейчас - вывезти детей из гор.

Поездку организовал клуб "Скиф" из Санкт-Петербурга, от него в Хибины поехали сразу несколько детских групп.

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