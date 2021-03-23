Представители туристического клуба, чья подопечная погибла под лавиной в Хибинах: "Дадим остальным группам время, чтобы выйти на связь"

В Хибины от "Скифа" поехало несколько детских групп. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Туристический поход детей закончился в Хибинах бедой: 22 марта 2021 года с горы Манненпакх сошла лавина, под которой погибла 12-летняя девочка, Остальные 15 участников группы не пострадали.

Стало известно, что поход в Мурманской области организовал туристический клуб "Скиф" из Санкт-Петербурга. Группа, в которой погибла участница, была не единственная, которая шла опасным маршрутом. Следователи возбудили уголовное дело и будут проверять клуб. А его представители пока не дают официальных комментариев. И просят об этом же родителей своих подопечных.

- Уважаемые родители, просим не реагировать на вопросы от СМИ. Оставим официальные заявления нашим руководителям, располагающим информацией. Всем нам сейчас нелегко. Давайте дадим остальным группам время, чтобы выйти на связь, и постараемся не переживать, насколько это возможно, - сообщили представители "Скифа".

Напомним: ребята до сих пор находятся на месте схода лавины, решается вопрос об их эвакуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис о трагедии в Хибинах: "Сейчас самое главное - вывезти детей". В Хибинах сошла лавина, погибла 12-летняя девочка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru