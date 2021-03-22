Решается вопрос об эвакуации детей с места схода лавины в Хибинах

Лавиной накрыло 12-летнюю девочку, ребенок не выжил. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 марта 2021 года рядом с населенным пунктов Имандра с горы Маннепахк сошла лавина, снегом накрыло 12-летнюю девочку, которая была участницей туристической группы из Санкт-Петербурга. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Сейчас с ее родителями работают психологи МЧС.

Остальные 15 человек, в том числе 12 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет, чувствуют себя удовлетворительно. Однако до сих пор группа находится на месте схода лавины.

- В данный момент прорабатывается вопрос эвакуации туристической группы с места происшествия. По поручению главы администрации Мончегорска, для помощи туристам выделен автобус, который доставит их в гостиницу Мончегорска. Для тургруппы будут организованы места отдыха и горячее питание. Помимо этого все они будут осмотрены медицинскими работниками. Для психологического сопровождения на месте будет работать психолог Главного управления МЧС России по Мурманской области, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: в опасном месте могли пройти несколько детских туристических групп.

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