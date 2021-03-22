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Происшествия22 марта 2021 23:17

"Слезы накатили и ком в горле": в месте схода лавины в Хибинах прошли несколько детских туристических групп

Ребята одной из турсекций миновали опасный путь чуть раньше, чем сошла лавина
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Одной из тургрупп удалось вовремя преодолеть опасное место.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 марта в Мурманской области с горы Маннепакх в Хибинах сошла лавина. Рядом с ней оказалась туристическая группа из 16 человек. Под обрушение снежного карниза попала 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга. К сожалению, ребенок погиб на месте, остальные путешественники чувствуют себя удовлетворительно.

Предварительно известно, что в поход ребят отправил туристический клуб приморского района Санкт-Петербурга "Скиф". Мероприятие проходило в рамках Всероссийской зимней Туриады 2021. Как удалось узнать "КП", есть большая вероятность того, что в месте схода лавины в Хибинах прошли несколько детских туристических групп. Одной из них удалось вовремя преодолеть опасное место. Об этом нам рассказала Ольга Бакулина, жительница Ломоносова в Санкт-Петербурге и администратор местного городского паблика.

- Знакомый прислал мне ссылку на пост о случившемся в Хибинах. Слезы на глаза накатили и ком в горле. У нас небольшой город, и многие друг друга знают, сын посещал секцию туризма, но пока перестал туда ходить, а одноклассница его поехала. Вчера подругу встретила, ее дочь тоже пошла на маршрут, - поделилась с "КП" Ольга. - Посмотрела в группе нашей турсекции, мамочка одна отписалась, что связалась с руководителем, и с нашими ребятами все хорошо. Отлегло...Только на прошлой неделе разговаривали, что сама бы с радостью с ними поехала. Даже не думала о такой опасности. Видимо, никто недооценивал.

По словам жительницы Петербурга, в ЧП попала группа не ломоносовских ребят - они прошли чуть раньше и миновали беду.

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ЧПЛавина в Хибинах 22 марта 2021 года