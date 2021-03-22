Психолог о трагедии в Хибинах: "Детям надо будет помочь справиться с чувством вины"

Участникам группы понадобится помощь квалифицированных психологов. Фото: Ирина Яринская

Туристический поход детей закончился в Хибинах бедой: 22 марта 2021 года с горы Манненпакх сошла лавина, под которой погибла 12-летняя девочка, Остальные 15 участников группы не пострадали.

Трагедию в Хибинах "КП" прокомментировала практикующий психолог Екатерина Вашакидзе. То, что 15 человек выжили, большое счастье, но им все равно нужна помощь.

- Самое сложное в этой ситуации - это чувство вины, с которым справляться придется дольше, чем с гореванием. Что касается горя, то здесь все, как в Библии - 9 дней первый период, 40 дней второй. Через полгода ребята из группы смогут легче воспринимать окружающую действительность и относиться к ситуациям, связанным с риском в жизни и смерти. Но чувство вины, в зависимости от того, насколько каждый из них был близок к этой девочке, будет играть определяющую роль. И здесь очень важна правильно организованная работа психологов с участниками этой группы. От нее нельзя отказываться. Потому что самостоятельно выиграть конкуренцию с виной будет очень тяжело. Очень важны принятие, поддержка, не оставлять ребят наедине, стремиться, чтобы ребята были в каком-то обществе. Очень важна светлая память о девочке: какие-то действия связанные с тем, чтобы эту девочку вспоминали чем-то добрым, светлым, хорошим. Рассказы, воспоминания, истории, о то, что они вместе делали крутого, дневники памяти в интернете - все, что приведет к самому главному: что вспоминать ее можно только живой. Это тот мостик, который позволит пройти это чувство вины и горя. И жить дальше, - рассказывает наш эксперт.

Напомним: в МЧС в первые же часы после случившегося сообщили, что с участниками туристической группы готовы работать психологи.

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