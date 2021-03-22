Андрей Чибис о трагедии в Хибинах: "Сейчас самое главное - вывезти детей"

Лавина сошла с горы Манненпакх. Фото: правительство Мурманской области

Большой болью закончился поход туристической группы из Санкт-Петербурга в Хибины. Вечером 22 марта 2021 года с горы Маннепакх сошла лавина. Рядом в этот момент находились 16 человек, 13 из их числа - несовершеннолетние.

Под снегом оказалась 12-летняя девочка, ее достали живой, пытались реанимировать, но, к сожалению, ребенок умер. Следователи возбудили уголовное дело.

Руку на пульсе ситуации держит губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Участники лыжного похода из Санкт-Петербурга попали под снежный завал в районе ручья Маннепакх. Под снегом оказались трое подростков. Двоих откопали быстро, 13-летнюю девочку искали дольше, к сожалению, она погибла. Сейчас главное - вывезти остальных детей. К ним пробиваются спасатели. Связь с группой установлена, - написал Андрей Владимирович в своих соцсетях.

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