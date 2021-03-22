В МЧС рассказали о состоянии пострадавших во время схода лавины в Хибинах

Под снегом находится 12-летняя девочка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 марта 2021 в Хибинах с горы Маннепахк в районе станции "Имандра" сошла лавина, информация о том, что под обрушение снежного карниза попали люди, поступила оперативному дежурному Главного управления МЧС России по Мурманской области в 18.00.

- На маршруте находились 16 человек, под снежной массой оказалась девочка 2008 года рождения. Группа была зарегистрирована, в Мурманскую область прибыла из Санкт-Петербурга. Поиски несовершеннолетней ведутся. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются, состояние удовлетворительно, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

Но учитывая характер случившегося, с пострадавшими будет работать психолог Главного управления МЧС по Мурманской области.

На место схода лавины выдвинись спасатели поисково-спасательного подразделения Мурманского арктического координационного аварийно-спасательного центра в Кировске, а также кинологи, всего 53 человека, 18 единиц техники и 11 снегоходов. Создан оперативный штаб.

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