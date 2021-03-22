Начальник МЧС по Мурманской области: "Для спасательных работ после схода лавины в Хибинах выдвинулись 47 спасателей"

В состав группы туристов входят 13 несовершеннолетних. Фото: ГУ МЧС России по МО

Начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Мурманской области, полковник внутренней службы Евгений Фролов прокомментировал ситуацию с операцией по спасению туристической группы из-под снежного завала на месте схода лавины в Хибинах.

- 22 марта в 18.00 в объединенную диспетчерскую службу Главного управления МЧС России по Мурманской области от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга поступила информация, что при сходе снежной массы с горы Маннепахк в районе станции Имандра под ней оказался несовершеннолетний ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются, состояние удовлетворительно, - сообщил Евгений Фролов.

К работе привлечены 53 человека, 18 единиц техники и 11 снегоходов.

Туристы прибыли в Мурманскую область из Ленинградской области, всего в состав группы входят 13 несовершеннолетних.

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