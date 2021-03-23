Бывший глава комитета из Мурманской области получил должность на Камчатке

Владимир Губинский теперь будет работать на Камчатке. Фото: правительство Мурманской области

В феврале прошлого года стало известно, что Владимир Губинский уходит с поста главы комитета по тарифному регулированию Мурманской области. Однако о пенсии говорить рано - Владимиру Александровичу только 42 года - поэтому наш земляк продолжает строить карьеру.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов позвал Владимира Губинского в свою команду и предложил ему возглавить, по сути, ту же структуру, что и в Мурманской области - региональную службу по тарифам и ценам.

- Несколько месяцев у нас позиция была вакантна, при этом служба имеет ключевое значение в системе органов исполнительной власти для тарифного регулирования с целью обеспечения устойчивого развития сектора энергетики, транспорта, коммунального хозяйства и целого ряда вопросов. Владимир Александрович имеет серьезный профессиональный опыт: до недавнего времени трудился заместителем начальника Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы в Москве, а также имеет большой опыт работы на региональном уровне, поэтому уверен, что он быстро погрузится в специфику Камчатского края. Просьба к коллегам активно взаимодействовать, подключаться и оказывать поддержки - объяснил свое кадровое решение Владимир Солодов.

Ранее в СМИ проходила информация, что в отношении Владимира Губинского возбуждено уголовное дело, но он сам опроверг эту информацию и обратился в суд в иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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